Modena, domenica finissage della mostra 'Peso reale, peso frenato'

La prima mostra chiuderà domenica 19 marzo, con un evento a partire dalle 18. Alla presenza dell’artista Angelo464, del curatore Gianmario Sannicola, e di Andrea Ceresa, autore del testo critico.'L’idea di aprire uno spazio espositivo a Modena nasce dalla volontà di intraprendere in città un percorso ben preciso: da una parte dare continuità al progetto di rigenerazione urbana e sociale a base culturale chiamato ‘Dedalo’ e avviato dall’associazione culturale Stoff; dall’altra iniziare a guardare al mondo del graffiti writing non più come solo fenomeno sociale ma come incubatore di artisti contemporanei', spiega il curatore Gianmario Sannicola.Un nuovo punto di vista quello proposto da Hobo, maturato grazie alle numerose esperienze che si sono susseguite nel corso degli anni a Modena, come quelle del festival Icone, dello spazio Avia Pervia, o di Urbaner, il progetto dell’assessorato alla cultura del comune di Modena dedicato alle culture urbane.'L’arte contemporanea quindi al centro delle attività di Hobo - continua Sannicola - che vedrà dopo Angelo464 nei prossimi mesi artisti del calibro di Francesco Barbieri e Emiliano Properzi'.