Modena, il cinema Victoria cambia volto: nuova galleria d'arte murale

Sono terminati i lavori sui muri del cinema Victoria a Modena. Si intitola 'Secondo tempo' il lavoro collettivo realizzato dagli artisti Zamoc ('Man versus nature'), Ozmo ('That shining from the stars'), Basik ('Vanitas in due tempi') e Nicola Alessandrini ('Hic sunt dracones'), un'opera che dà una interpretazione originale di alcuni dei grandi capolavori della storia del cinema: dallo Squalo a Jurrasic park, da King Kong a Harry Potter, da Star wars al Gladiatore, da Cast away a Toy story.