Modena, mostra 'punti incrociati': superate le 7mila presenze

Grande successo per la mostra “Punti incrocati: Moda, Motori e Design”, inaugurata in occasione del Motor Valley Fest, promossa da Modenamoremio e ideata e realizzata da Modateca Deanna con lo Studio Paolo Bazzani.Sono 7.619 i visitatori che, dal giorno dell’apertura di mercoledì 26 maggio a oggi, hanno ammirato l’esposizione che si configura come un viaggio emozionante attraverso cinque epoche rappresentative, dagli anni ‘60 agli anni 2000, per esplorare il mondo della maglieria, dei motori e del design. Un vero e proprio dialogo creativo tra le parti, mirato a trovare le similitudini e le differenze di design attraverso i decenni di riferimento.Le cinque aree tematiche di cui si compone la mostra, caratterizzate ognuna da un colore rappresentativo, raccontano le loro epoche di riferimento attraverso i capi storici di Modateca Deanna, accompagnati da moto iconiche di ogni decennio e speciali devices che coinvolgeranno i visitatori della mostra in un viaggio inedito.La mostra sarà aperta al pubblico fino al 10 Luglio dal martedì al venerdì con orario 16–20 e il sabato e la domenica con orario 10–13 e 16–20, presso la Chiesa di San Carlo, via San Carlo 7.