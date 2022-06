Modenamoremio ha festeggiato 20 anni: cena in piazza XX settembre

Si è tenuta ieri, in piazza XX settembre, la cena solidale che Modenamoremio ha organizzato per festeggiare il ventesimo anno della società.Nel corso della serata, animata dal comico Roberto De Marchi, i numerosi partecipanti hanno potuto assaporare un menù a base di pesce, servito dai volontari della Croce Blu e preparato dai ristoratori di Piazza XX Settembre (Rucola e Stracchino, La Lista, Sosta Emiliana, Sapori a Modena, Prime Restaurant Fish), la cui generosità ha fatto sì che per tutta la durata della cena abbiano sospeso il servizio all’interno dei loro locali per dedicarsi alla causa.Le portate sono state accompagnate dai calici di Lambrusco di Sorbara Doc frizzante secco e di Pignoletto Doc offerti dal Consorzio Tutela Lambrusco, dal pane del Forno Raffaello, dalla frutta del Mercato Storico Albinelli e dalla torta a cura di Pasticceria Remondini. L’acqua è invece stata offerta da Onthebox.Un ringraziamento speciale a Free’n’Joy per i centrotavola floreali e a Marchi Hotel per la fornitura del tovagliato. Un’altra preziosa forma di partecipazione alla serata è stata rappresentata dall’iniziativa promossa da Sara, titolare del negozio d’abbigliamento Prima Fila, ha raccolto tra la sua clientela numerosi abiti consegnati direttamente al negozio Dinuovo Charity Shop, gestito da Porta Aperta.L’intero ricavato, pari a 5.250 euro, è stato devoluto all’associazione Porta Aperta per l’accoglienza delle famiglie ucraine ospitate a Modena.