Paparazzi al Cinema: mostra del fotografo modenese Fabrizio de Gennaro

La mostra è un'occasione unica per ammirare da vicino gli scatti iconici di star internazionali. Fra gli altri: George Lucas, fotografato al festival di Cannes quando ha vinto la Palma d'Oro alla carriera; Tony Servillo alla Biennale del Cinema di Venezia; Harrison Ford per il suo ultimo Indiana Jones; Willem Dafoe al Festival del Cinema di Berlino per il film Inside; Anya Taylor-Joy per il film Furiosa Mad Max.Fabrizio de Gennaro è nato a Smirne e cresciuto tra Parigi e Modena.

Con il suo obiettivo cattura le emozioni di ciò che lo circonda nelle atmosfere vibranti dai concerti in Italia, alle manifestazioni di protesta di Parigi fino ai festival cinematografici di tutta Europa.

Lavora per Cineuropa.org, il media online della Commissione Europea che sostiene il cinema europeo, fotografando attori, attrici e registi sui red carpet e i photocall dei più importanti festival del cinema europei: Venezia, Cannes, Berlino, Roma.

Organizza periodicamente workshop di Street Photography a Parigi, alla ricerca dei graffiti più recenti della Street Art parigina da fotografare e di situazioni e soggetti fuori dai sentieri tracciati.

Il giorno dopo l'inaugurazione, de Gennaro sarà alla Biennale del Cinema di Venezia per fotografare divi come Angelina Jolie, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp e Daniel Craig...