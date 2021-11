Pesca al cantautore in Emilia... Barbolini presenta il suo libro

L'Associazione culturale RelArte di Modena presenta il nuovo libro 'Pesca al cantautore in Emilia e altre storie in vinile' di Roberto Barbolini (Oligo Editore).L'incontro si svolgerà domani, sabato 27 novembre, alle 18 presso la Sala conferenze del Convento del Murazzo a Modena (Strada Cimitero S. Cataldo, 111 Modena). Dialogherà con l'autore la giornalista Cristiana Minelli. L’incontro è ad ingresso libero e non è necessaria la prenotazione, ma l’accesso è permesso fino alla capienza consentita dalle norme anticovid, con obbligo di green pass e mascherina.'Per certi versi non è un libro, è un disco che suona. E la sua colonna sonora è quella dell’era beata dei dischi in vinile: dai Beatles ai Nomadi, dagli Stones all’Equipe 84. è un libro che le canta chiare. Che passeggia per strada insieme al lettore, dal Caffè dell’Orologio al bar Italia, passando per il negozio di Savigni, via Università, Porta Bologna, via Gallucci, e quella che una volta si chiamava piazza d’Armi. Che spulcia bancarelle di libri usati in piazzetta dei Servi, lungo la via dell’Arcivescovado, in corso Canalchiaro. Che mangia tagliatelle da Setti a Villanova, che svela segreti...'