Sassuolo, domani apre ufficialmente via Pierangelo Bertoli

Sarà ufficialmente aperta a Sassuolo da domani, martedì 25 marzo, “via Pierangelo Bertoli” che, fiancheggiando l’ex comparto Cisa Cerdisa attualmente sede del nuovo Ipermercato Coop di prossima inaugurazione, unisce i comuni di Sassuolo e Fiorano.

La decisione di intitolare la via all’autore di Roca Blues ed innumerevoli altre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana fu presa all’unanimità dal Consiglio Comunale di Sassuolo nella seduta del 29 marzo 2022.

'La riqualificazione di un’area tanto vasta quanto importante come l’ex comparto Cisa Cerdisa – ha commentato il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – ha impiegato numerosi anni ed un ingente dispiegamento di tempo e risorse: finalmente, grazie al lavoro di Coop Alleanza 3.0 e dell’ex proprietà dell’area, oltre che di tecnici ed amministratori che negli anni si sono avvicendati in entrambi i comuni, siamo giunti al termine di questo primo lotto di lavori che ricuce uno strappo evidente tra i territori di Sassuolo e Fiorano. Un ringraziamento particolare va ad Alberto Bertoli e Bruna Pataccini: la loro tenacia e determinazione hanno fatto si che, da domani, Pierangelo Bertoli abbia una via in sua memoria nella città che lo ha visto nascere e lavorare e che tanto ha amato nel corso di tutta la sua vita'.