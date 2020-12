Schiaffo alla mafia, a 'La Tenda' di Modena la storia di Geotrans

Nell'ambito della programmazione de La Tenda dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, proseguono gli appuntamenti in streaming con l'Associazione culturale L'Asino che vola. Sabato 5 dicembre alle 17.30 verrà trasmessa in diretta la presentazione del libro 'Si può fare' , con Giuseppe Leonelli che dialogherà con Luciano Modica, amministratore Geotrans, e Marco Cugusi dell’associazione L'asino che vola.L'incontro si svolge a porte chiuse ed è visibile in streaming sulle pagine Facebook del Centro Musica Modena, de La Tenda, de L'Asino che vola e de La Pressa.Tra le poche, se non l'unica, azienda di autotrasporti italiana sopravvissuta a cinque anni dalla confisca, Geotrans rappresenta una storia a lieto fine. Un traguardo raggiunto grazie al coraggio di chi, come Luciano Modica, indossando i panni di amministratore giudiziario, ha lottato contro la chiusura; grazie alla lungimiranza di chi, come l'allora presidente Fita Cinzia Franchini, ha visto prima di altri, inascoltata, le metastasi mafiose anche all'interno delle associazioni di rappresentanza; e grazie, soprattutto, alla scommessa di una grossa realtà imprenditoriale cooperativa - Coop Alleanza 3.0, attraverso il presidente di allora Adriano Turrini - che ha teso la mano a un'impresa appena liberata dai tentacoli della criminalità organizzata. Quello che finisce con la confisca definitiva dell'azienda di trasporti catanese Geotrans, strappata per sempre con il sì della Cassazione a giugno 2019 alla famiglia mafiosa Ercolano, è un racconto di coraggio e di riscatto sociale, ma anche una storia che offre uno spaccato di quella piaga che ha fatto dell'Italia un Paese meno libero e meno sovrano.