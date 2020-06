Torna Modena Bai Nait. L'arte come cura

La normalità non è rappresentata solo dall'aperitivo o dalla cena al ristorante con gli amici, dobbiamo tornare a frequentare i luoghi della storia e della cultura delle nostre città. Con questo preciso scopo L'associazioneè pronta a ripartire con la rassegna, giunta all'ottava edizione. Quest'anno intitolataNe ho parlato con, presidente dell'associazione.'I protocolli della Regione sono arrivati il 26 maggio, abbiamo dovuto cambiare al volo la rassegna, le modalità di partecipazione, lo abbiamo fatto lavorando duro, ma ora siamo certi di poter proporre degli eventi in totale sicurezza. I gruppi sono ridotti rispetto al passato, perciò abbiamo due giornate per ogni evento, il mercoledì e il giovedì. Abbiamo studiato dei percorsi per permettere di stare larghi, ci sono persone che non escono di casa da marzo, hanno timore a stare in mezzo alla gente. Quest'annoha un significato speciale, faremo fare una prima esperienza di socializzazione post lockdown a molte persone. Uscire di casa, sentirsi sicuri all'aperto e rilassarsi ascoltando le nostre guide che parlano di arte. Ci sono persone che non andranno in vacanza, perciò faremo date anche in agosto. Il programma di Modena Bai Nait lo potete trovare sul nostro sito , per i prossimi appuntamenti del 4 giugno cone dell’11 giugno coi, ci sono ancora posti disponibili. Siamo fiduciosi, l'arte ha un potere terapeutico e noi siamo felici di poter fare qualcosa di concreto. I protocolli della regione sono validi fino a settembre, dall'autunno auspichiamo torni la normalità’.