Vignola, sabato Wilko dei Rats e Stefano Gilardino con Venti3

Domani, sabato 1 marzo, dalle 21, presso il Circolo Ribalta di Vignola, il musicista modenese Wilko Zanni (Rats) e il giornalista e scrittore Stefano Gilardino presentano al pubblico la nuova etichetta discografica Venti3, un progetto che nasce con l'obiettivo di dare spazio e visibilità a nuove realtà musicali indipendenti. Per l'occasione, la serata sarà arricchita da musica dal vivo, con le esibizioni delle band Twerks e Spectre, due formazioni di grande talento. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica punk, post punk, new wave e per chi vuole scoprire il dietro le quinte del panorama discografico emergente.