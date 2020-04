'Caso Aimag a Carpi, la lotta interna al Pd penalizza il bene comune'

Questi sono giorni decisivi per Aimag e per i Comuni soci e sapremo finalmente quale sarà la decisione di Carpi, sulla possibilità per la partecipata di prendere o meno parte alla gara per l'acquisizione della divisione ambiente di Unieco. Un percorso quello del sindaco e del Comune volutamente tortuoso e in salita. Difficilmente comprensibile l'isolamento di Carpi, dal resto dei comuni della provincia, soprattutto se si pensa che Bellelli avrebbe dovuto guidare Aimag in questa sfida come Comune capofila.



Incomprensibile la rottura del Patto di Sindacato da Bellelli stesso cercato e ottenuto insieme alle sue dimissioni come presidente del Patto stesso. Un danno enorme e una figura altrettanto pessima di Alberto Bellelli, il quale troppo spesso dimentica che è sindaco di Carpi perchè eletto dai cittadini e non perchè nominato da Bonaccini e Baruffi. Il rischio per Bellelli non è solo quello di essere isolato istituzionalmente, essendo stato già di fatto sfiduciato dai sindaci della Bassa.



Il problema è anche politico all'interno del Partito Democratico: infatti nello stesso PD, c’è già chi ha votato da tempo a favore dell’operazione che lui ostacola con forza, per non rovinare i futuribili piani di Hera che vorrebbe poggiare i propri tentacoli su tutta la provincia. Bellelli è di fatto criticato dagli amministratori della Bassa, anche di sinistra, che non si riconoscono più nel sistema dì “centralismo democratico” dei vertici regionali del Pd. E si vocifera che Soliera non si allineerà all'asse Carpi, Novi Campogalliano. Quella che sembrerebbe essere una disputa tra partiti, è in realtà una lotta interna al Pd.

Ciò che dovrebbe prevalere è la difesa del nostro territorio che Bellelli, con una precisa scelta politico- strategica ha deciso di abbandonare. Carpi si è già espressa anni fa con un referendum a favore di Aimag, non è bastata la precisa volontà dei cittadini di rimanere e rinforzare la partecipata?



Annalisa Arletti - Capogruppo Fdi Carpi