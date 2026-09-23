Festival Filosofia, in crescita fino a oltre il 30% i visitatori dei centri storici di Modena, Carpi e Sassuolo

Sono stati poco meno di 110 mila i visitatori dei centri storici di Modena, Carpi e Sassuolo in occasione del Festival Filosofia, con una crescita media di oltre il 22% rispetto agli stessi giorni ed orari della settimana precedente; oltre 8 mila sono stranieri, in larghissima parte concentratisi nel centro storico di Modena (7100), con un picco di presenze registrato nella giornata di sabato per Modena (circa 30mila) e Carpi (circa 9mila) e di venerdì per Sassuolo (circa 7mila).

Sono alcuni dei dati elaborati dal monitor Confcommercio Modena Cities Analytics, relativi al periodo 18-20 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 20.00 per i centri storici di Modena, Carpi, Sassuolo che hanno ospitato una nuova edizione del Festival Filosofia, la manifestazione che ogni anno porta la filosofia nelle piazze, nelle strade e nei luoghi della cultura delle tre città.

Il confronto con il fine settimana precedente evidenzia una crescita dei visitatori in tutte e tre le città. A Sassuolo si passa da 13.000 a 17.100 visitatori (+31,5%), a Modena da 60.400 a 69.800 (+15,6%), mentre a Carpi da 15.200 a 22.000 (+44,7%).

Anche la distribuzione delle presenze nei tre giorni restituisce un quadro coerente con il richiamo della manifestazione.

A Modena e Carpi il sabato è stata la giornata più frequentata, seguito dalla domenica, mentre il venerdì ha registrato i flussi più contenuti. A Sassuolo, invece, il venerdì ha superato di poco il sabato, mentre la domenica è risultata la giornata meno frequentata.

A Modena il centro storico ha registrato circa 69.800 visitatori nei tre giorni del Festival. Il 40,4%, pari a circa 28.200 persone, risiede in città; il 24,1% (16.800) arriva dagli altri Comuni della provincia, l’11,7% (8.200) dal resto dell’Emilia-Romagna e il 13,6% (9.500) dalle altre regioni italiane. Nella top five delle città italiane da cui provengono i visitatori connazionali figurano Reggio Emilia (3.500), Bologna (2.700), Milano (740), Roma (590), Parma (515).

Significativa anche la presenza di pubblico proveniente dall’estero: 7.100 visitatori stranieri, pari al 10,2% del totale, hanno raggiunto Modena durante il weekend del Festival. Tra le provenienze più numerose figurano Stati Uniti (1.300 visitatori), Paesi Bassi (819), Francia (704), Austria (552), Polonia (446) e Svizzera (405).

A Carpi il Festival ha portato nel centro storico circa 22.000 visitatori nei tre giorni. Il 40,5%, pari a 8.900 persone, risiede in città; il 22,3% (4.900) arriva dagli altri Comuni della provincia, il 19,1% (4.200) dal resto dell’Emilia-Romagna e il 15,5% (3.400) dalle altre regioni italiane.

Sono invece 586 i visitatori stranieri, pari al 2,7% del totale.

Sassuolo ha registrato l’incremento del 31,5% rispetto al fine settimana precedente, con 17.100 visitatori complessivi. Il 29,8%, pari a 5.100 persone, risiede in città; il 28,7% (4.900) arriva dagli altri Comuni della provincia, il 26,3% (4.500) dal resto dell’Emilia-Romagna e l’11,7% (2.000) dalle altre regioni italiane. Sono infine 598 i visitatori stranieri, pari al 3,5% del totale.

«Il Festival Filosofia rappresenta un appuntamento ormai consolidato per il territorio, capace di richiamare un pubblico proveniente non solo dai comuni vicini, ma anche da altre regioni italiane e dall’estero – sottolinea Tommaso Leone, Presidente provinciale di Confcommercio Modena – come testimoniano i dati puntuali elaborati dal Monitor Confcommercio Modena Cities Analytics; ciò, a conferma della capacità del Festival e di eventi di grande spessore di richiamare presenze ulteriori rispetto a quelle abituali con la conseguenza di generare opportunità per le attività economiche, dal commercio alla ristorazione e all’ospitalità, e di contribuire a rafforzare l’attrattività dei centri storici ed a valorizzare il territorio sullo scenario non solo turistico».