Italpizza insiste: ‘La Cgil ha bloccato camion e auto, ecco le foto’

'Abbiamo le prove video e fotografiche che dimostrano come siano presenti gli stessi funzionari della Cgil davanti ai cancelli Italpizza mentre bloccano autovetture di lavoratori e camion'. Italpizza, contattata sul tema della smentita della Cgil di oggi ( qui l'articolo ) su quanto avvenuto ieri, conferma la denuncia lanciata già nella serata di ieri. Le foto pubblicate sopra sono solo alcune delle immagini che Italpizza ci ha fornito, altre sono addirittura più esplicite, ma preferiamo non pubblicarle essendo riconoscibili i volti dei manifestanti. Per l'azienda infatti si configurerebbe il 'reato di “violenza privata” che trova disciplina giuridica nell'articolo 610 del Codice Penale, nel quale si legge che: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”. Questo dal punto di vista legale. Altro tema è quello della totale sproporzionalitàr della manifestazione messa in campo rispetto al tema della vertenza'.'Per fatti analoghi, di cui Italpizza è stata vittima, la Procura di Modena ha già rinviato a giudizio oltre 150 attivisti del SI Cobas e relativi solidali. Confermando così che certe pratiche rappresentano una condotta violenta e squadrista, sullo stesso stile dei recenti fatti dei No Vax, tant’è che le Forze dell’Ordine hanno dovuto procedere all’identificazione dei più facinorosi - ha affermato ieri Italpizza -. Riteniamo che nell’ambito delle relazioni sindacali e industriali, quanto accaduto quest’oggi sia un fatto gravissimo e totalmente incomprensibile. Invitiamo le Istituzioni, le forze Politiche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali a riflettere sul rischio che tali modalità illegali di lotta sindacale, perpetrate ora anche da una organizzazione storicamente democratica come la Cgil, possano aprire la strada ad una pericolosa deriva di violenza ed instabilità economia, minando seriamente l’attrattività del territorio'.