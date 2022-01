Tra mascherine e tamponi le famiglie modenesi spendono almeno 700 euro

Quanto costa cambiare continuamente le mascherine e sottoporsi ai tamponi? Udicon Emilia-Romagna ha fatto i conti in tasca alle famiglie modenesi, stimando quanto pesa economicamente l’emergenza sanitaria.'Pur consapevoli che si tratta di spese necessarie per proteggere la salute di tutti, le cifre emerse fanno rabbrividire. Partiamo dalle mascherine: se prendiamo ad esempio un nucleo familiare di quattro persone, per le sole mascherine chirurgiche – che hanno un costo medio di 0,20 cent al pezzo - ogni famiglia modenese può arrivare a spendere quasi 300 euro l’anno. E adesso, con i nuovi provvedimenti sulle FFP2, diventate obbligatorie nei luoghi pubblici, il conto è destinato a diventare ancora più salato. Considerando il prezzo calmierato delle FFP2 a 0,75 cent, il conto per una famiglia, sempre di 4 persone, può arrivare anche a superare i mille euro all’anno.'Cosa fare per alleggerire un conto così salato? Sicuramente un ulteriore taglio dei costi non guasterebbe, in particolare per le mascherine FFP2 che, ricordiamo, sono diventate obbligatorie per accedere ad una serie di luoghi, come cinema, teatri e mezzi di trasporto, nonché per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo ma non devono fare la quarantena, limitandosi all’autosorveglianza. La vera svolta, però, sarebbe che i costi di mascherine e tamponi andassero completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale per quelle famiglie il cui Isee non superi una certa soglia. Oltre questa cifra, si potrebbe garantire la deducibilità della spesa al 50%'.