Farsa M5S, Grillo per non far saltare Draghi non fa votare iscritti

Colpo di scena ieri sera sulla sorte del governo Mario Draghi. Il tanto atteso voto su Rousseau non si farà. Almeno per ora. Lo scontro tra i Cinque Stelle ha costretto infatti Beppe Grillo a rinviare il voto degli iscritti online per evitare una spaccatura che sarebbe stata fatale al successo del tentativo dell'ex presidente della Bce. 'Aspettiamo a votare che Draghi abbia le idee chiare, un po' di pazienza. Ho detto no alla Lega e lui mi ha risposto... non lo so, vediamo...' ha detto Grillo in un video pubblicato ieri su Facebook dopo aver incontrato il premier incaricato. E ancor: 'Io aspetterei un attimo a fare delle domande a cui dovete dare delle risposte, se dobbiamo andare o non andare'.Insomma, Grillo con la scusa (un po' patetica) che Draghi si chiarisca le idee, aspetta a fare delle domande agli iscritti, perchè sa benissimo che al momento le risposte non sarebbero quelle che egli desidera per sostenere quello che fino a ieri era uno degli uomini-simbolo contro cui lottare.E a ben vedere la farsa democratica interna ai 5 Stelle è solo l'iperbole del vuoto di democrazia che l'Italia ha deciso di accettare in nome di una smodata fiducia nell'ex presidente della Banca centrale Europea. Se l'Italia è stata commissariata ormai dall'Europa e gli italiani sono pure felici, non c'è in fondo da stupirsi che il comico genovese commissari il popolo dei 5 Stelle da lui stesso creato. Perchè questo non è tanto il governo di Unità nazionale, auspicabile in un tempo di emergenza, quanto il governo europeo su una Italia ormai arresa, frutto di una politica che ha alzato bandiera bianca e che non ha colto la possibilità di scegliere in proprio durante la crisi di Governo (approdando magari a un Governo allargato, ma nazionale), ma ha deciso di delegare tutto a Bruxelles dietro al paravento di Draghi. Bruxelles che a ovviamente non vedeva l'ora di poter gestire i soldi affidati agli italiani (e pagati dagli altri Stati europei) nella ormai consapevolezza che gli italiani da soli non sarebbero stati in grado.I 5 Stelle trattati da bambini incapaci di scegliere e gli italiani trattati come un popolo di incapaci di intendere e di volere, tanto da dover essere affiancati da un amministratore di sostegno. Tutto questo ovviamente al di là dei meriti di Draghi e del successo o meno del suo operato: competente o incompetente, affidabile o non affidabile, una balia resta sempre una balia.