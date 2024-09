Fdi, ecco perchè un partito che candida le mogli è destinato a perdere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ci sarà il 16 settembre alla Meridiana , alla presenza del deputato Elena Dondi e del viceministro Galeazzo Bignami, oltre al marito e coordinatore regionale del partito Barcaiuolo.

Ma, ci tengono a farci sapere sui giornali, “Roma ha espressamente indicato il nome dell’Arletti”. Come a dire che le polemiche sul familismo di FdI non sono che qualche foglia secca sul percorso fiorito verso via Aldo Moro.



La polemica sulle candidature e sulle differenti scelte fra Carpi e Modena è tecnicamente motivata: perché Arletti e non Federica Carletti, che ha preso quasi 500 preferenze a Carpi? E perché Pulitanò e non il candidato sindaco nel capoluogo, Luca Negrini? Ma familismi e preferenze personali a parte, perché Arletti e Pulitanò, politicamente parlando, sarebbero candidature a perdere?

Perché la differenza fondamentale fra Pd e Fdi è proprio nella composizione delle liste e nella gestione dei voti. Nel Pd le candidature sono proposte a livello locale, con i territori che indicano i candidati scelti fra i migliori e più rappresentativi, e ratificate in assemblea.



E fra gli otto candidati almeno 5 o 6 sono davvero molto competitivi e potranno giocarsi l’elezione. Invece in Fdi le candidature le decide il vertice, scegliendo – pare - su altre basi. E ancora prima di completare le liste il partito decide su chi far convergere tutti i voti. Come cinque anni fa è stato con Barcaiuolo, oggi sarà con la moglie.



Con l’ovvia conseguenza che per il Pd ogni territorio farà il massimo per supportare i propri candidati, tutti, raccogliendo molte preferenze anche non di area. E ognuno di essi investirà decine di migliaia di euro nella campagna, raccolti fra aziende e professionisti ben felici di finanziare il partitone. Oltre a cercare consenso in tutte le associazioni, circoli, bocciofile e parrocchie.

Invece in casa Fdi ogni territorio farà il massimo per dirottare i voti di area verso il candidato scelto dal vertice, senza uscire dalla mezzeria. I candidati designati non dovranno spendere troppo, avendo già i voti del partito. Mentre i candidati riempilista non investiranno un euro nella campagna. E questo, assieme alla qualità politica intrinseca dei candidati, spiega il divario di 5/10 punti o anche più fra amministrative e politiche, anche se tenute lo stesso giorno.

Magath