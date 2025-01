Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Doveva essere una rivoluzione in positivo rispetto al porta a porta introdotto da Muzzarelli, invece la svolta della nuova giunta Pd di Mezzetti sul tema rifiuti è già un fallimento.

Non solo i sacchi dell'immondizia sono ancora in strada (e non si sa quando verranno tolti in attesa di un cosiddetto 'censimento'), non solo l'inceneritore gestito da Hera continuerà a bruciare h24 240mila tonnellate all'anno di rusco (a fronte di una produzione provinciale di 120mila), non solo i cittadini dovranno pagare 6 milioni di correttivi rispetto al modello 'porta a porta' che ora si vuole archiviare, ma rispetto al passato la giunta Mezzetti ha annunciato l'introduzione di una tariffazione puntuale esclusivamente penalizzante, che non premia minimamente i virtuosi, ma si limita a far pagare di più (si parla di 3 euro ogni conferimento) chi sfora il tetto delle aperture del cassonetto della indifferenziata.Un fallimento che i modenesi osservano basiti, anche alla luce dell'oggettivo miglioramento del modello porta a porta: dopo mesi di disagi e aggiustamenti oggi la situazione appare più o meno sotto controllo. Ma non importa, Mezzetti cancella tutto e ricomincia, si riparte da zero e si chiede ai cittadini un ennesimo sforzo in termini di attenzione nella differenziata e in termini economici.Il flop è talmente vistoso che oggi anche il Pd ha dovuto tirare l'orecchio al sindaco ed Hera, sottolineando l'inopportunità della lettera inviata casa per casa. Una lettera dalla quale il primo cittadino stesso, pur avendola firmata di suo pugno ( qui ), ha preso le distanze. Se non fosse tutto vero ci sarebbe da ridere. Per ora l'unico dato positivo che il romano-bolognese Mezzetti porta a casa è l'apertura di credito di Fdi che esulta per l'annuncio dell'addio al porta a porta. In tempi di magra bisogna accontentarsi anche di queste piccole soddisfazioni.