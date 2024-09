Scuole chiuse per pioggia, la conferma di un trentennale fallimento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



Fino almeno al 2014, anno della prima delle due alluvioni (la seconda negli ultimi 10 anni è del 2020), che hanno colpito la provincia di Modena. Con duo Bonaccini Muzzarelli al governo di Regione e Comune.

Anno che segnò l'inizio di una svolta nell'azione delle amministrazioni pubbliche che come risvegliate da un lungo letargo, e dal richiamo dei soldi stanziati per l'emergenza, iniziarono a mettere mano, con interventi importanti ma pur sempre tampone e non strutturali (come l'adeguamento delle arginature sul fiume Secchia per uniformarle ad un livello di sicurezza quantomeno per piene piccole da Ponte Alto a San Matteo e da lì fino alla bassa, solo per fare un esempio). Ma nessuna opera strutturale come quelle che in via prioritaria dovevano e potevano essere portate avanti sul bacino del fiume Secchia ed in particolare sulle casse di espansione, da decenni dichiarate inadeguate per gestire e laminare piene superiori ad un Tempo di Ritorno 20 anni, praticamente piene piccole.



E alle quali si è messo mano, se parliamo di interventi strutturali, solo negli ultimi mesi, con un disboscamento tra l'altro sbagliato nelle quantità che nulla centra direttamente con la sicurezza idraulica, ma costituisce soltanto un elemento collaterale e preliminare alla necessità di rimuovere il sedime accumulato nel bacino in linea. Elemento che a sua volta costituisce solo uno dei punti di uno dei 3 lotti che nel loro insieme, nel corso dei prossimi sei anni almeno, dovrebbe portare ad un potenziamento significativo della capacità di laminazione nella cassa.

Detta in altre parole, allo stato attuale la cassa di espansione del fiume è inadeguata alla protezione del territorio, compreso ovviamente città di Modena, anche rispetto a piene appena superiori in portata o in tempi di quelle che abbiamo registrato e vissuto nel 2009, nel 2017, nel 2020, nel 2022. E questo perché i limiti evidenziati da 30 anni dagli ingegneri idraulici e le prospettive per superarli quei limiti, sono rimasti lettera morta nei cassetti. Quei cassetti che lo stesso Assessore Priolo (l'ultima a prendere in mano una eredità pesantissima di cose non fatte a livello provinciale e regionale), sembrerebbe avere trovato vuoti di quei progetti di ampio respiro per l'adeguamento delle casse a piene centenarie e, punto di equilibrio ideale TR200, che avrebbero consentito di accedere ai fondi PNRR. Danno nel danno. Perchè oltre alla mancata manutenzione, il disimpegno su questo fronte ha portato la Regione a trovarsi impreparata anche alle opportunità legata al PNRR. Limitato oggi a finanziare, per la cassa di espansione, la sua potenziale e parziale funzione di bacino irriguo, che nulla a che fare con la sicurezza idraulica.

Progetti non elaborati o non realizzati previsti anche per molti reticoli e nodi idraulici della Romagna che fossero stati realizzati forse avrebbero, come ha indicato indirettamente una illuminante conferenza pubblica (replicata a Modena ed in Romagna) del Professor Stefano Orlandini di Unimore, se non evitato quanto meno limitato i danni. Ad un minor numero di bacini e territori.



Una realtà, anzi una verità, che non emerge mai, tanto più nei comunicati ufficiali della Regione, forse perché capace di evidenziare come il problema non sia, o meglio non sia solo, il numero sempre più ristretto e concentrato, di precipitazioni, anche abbondanti (memorabili i 4,5 miliardi di metri cubi di acqua caduta in Romagna citati da Bonaccini smentito dagli 800.000 metri cubi di acqua calcolati dagli scienziati Unimore), ma come queste impattano sul territorio come diretta conseguenza dello stato di manutenzione del territorio stesso e del nodo idraulico, che in Romagna non era certo in condizioni ideali, così come continua a non esserlo a Modena.

Ed è così che come succede (facendo un paragone azzardato), con le strade non mantenute, dove anziché fare manutenzione vengono posti i cartelli per limitare la velocità e la soglia di pericolo, ai 30 all'ora, così, di fronte ad un territorio non mantenuto e non adeguato anziché procedere con manutenzione e con grandi opere si abbassa la soglia di allerta, con la conseguenza di portare il livello di normale, nella media (come lo sono le piogge di questi giorni per il periodo), a livello di eccezionale, di allerta, di emergenza, che politicamente rende anche di più. Politicamente paga più la più la riduzione del danno che la prevenzione. Perché consente a chi governa di dire, (come ha più volte fatto l'ex sindaco Muzzarelli in consiglio comunale anche dopo il passaggio di piene piccole o piccolissime), di avere agito con fermezza e con precauzione di fronte all'emergenza e, un domani, di avere evitato il disastro e gli effetti di un nuovo evento straordinario (che straordinario non è), dovuto al cambiamento climatico (che in questo caso è solo il cambio di stagione). Pioggia, due giorni di pioggia. Che oggi fanno chiudere le scuole e che ieri ci avrebbero a malapena fatto chiudere la finestra.



Gianni Galeotti