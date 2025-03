Stangata Comune Modena e Regione Er: Mezzetti fa a gara chi fa peggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In Regione Emilia Romagna ci si appresta a votare una manovra molto più pesante rispetto a quella di Modena... A fare il paragone tra la stangata varata dalla propria giunta con quella messa in campo dalla Regione del collega di centrosinistra De Pascale è stato ieri in Consiglio il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

Una triste corsa al ribasso, un modo per diluire le colpe e per giustificare con un 'così fan tutti', anzi altri fanno peggio di noi, i propri limiti. E se proprio dobbiamo trovare una colpa nell'aumento delle tasse perchè non darla a Modena Civica e a Katia Parisi che sotto la Ghirlandina, mentre il marito in Regione vota a favore? Cattivi loro - sembra dire Mezzetti - che hanno livore per essere stati tenuti fuori dalla giunta per far posto ad Azione.

E poi Mezzetti nella sua personalissima gara con altri amministratori, cita anche le giunte di centrodestra di Ferrara e Mirandola per dire 'siamo in buona compagnia' con le stangate. Mal comune mezzo gaudio, come se ai modenesi con un reddito di 16mila euro ai quali si applica l'Irpef massima, importasse qualcosa se a Ferrara la Lega ha fatto altrettanto.Ora, calcolare se sia peggio la stangata da 8 milioni di euro varata dal Comune di Modena o quella da 400 milioni decisa da De Pascale è impresa ardua, anche perchè la Regione - a differenza del Comune - ha la responsabilità diretta del servizio sanitario.La questione non è quindi tanto numerica, quanto di principio.

Il sindaco di Modena per nascondere la mano con cui ha deciso di aumentare tutte le tasse a sua disposizione (Imu, Irpef, tassa di soggiorno...) e di dare l'ok al parallelo aumento delle tariffe della sosta di competenza di Modena Parcheggi e a quello della Tari da parte di Hera, lancia il sasso contro la Regione.'Cosa volete da me? De Pascale ha fatto peggio...' Eh certo. Una bella gara a chi riesce nell'impresa di punire di più i cittadini. Con prosciutto di Parma disossato come premio finale. Non resta che attendere il rilancio di De Pascale, pronto a dire 'peggio sarai tu che hai pure la barba incolta'...E infine a chi chiede spending review Mezzetti risponde risoluto: ma dove volete tagliare ancora? Non vedete che il povero assessore, amico mio, Paolo Zanca è costretto a girare con una Matiz scassata? Poverino, ricordiamo che a Modena il sindaco percepisce 11.040 euro al mese, il vicesindaco 8.280 e gli assessori 6.624 euro... Ma son lordi, che diamine: subito gara di solidarietà per comprare a Zanca una Lada Niva. Fabbricazione russa non sbaglia.