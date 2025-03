Stangata Bilancio Modena, Mezzetti: 'In Regione manovra più pesante'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Modena Civica in Regione si appresta a votare una manovra molto più pesante e a Modena ci dice che non bisogna applicare nessun aumento ma occorre pensare a progetti fantasmagorici'.

A usare questo parole in sede di approvazione del Bilancio del Comune di Modena è stato ieri il sindaco Massimo Mezzetti stigmatizzando il ruolo del consigliere Katia Parisi che a Modena si è astenuta sul Bilancio, mentre la cui formazione politica in Regione, attraverso il marito Vincenzo Paldino, voterà a favore della manovra.

Ma al di là del ruolo di Modena Civica, Mezzetti che a Modena vara una manovra con 8 milioni di tasse in più, ci tiene a puntare il dito contro la giunta regionale, sempre di centrosinistra, di Michele De Pascale che aumenta le tasse per 400 milioni di euro.

Ricordiamo però che nell'aumento delle tasse regionali per quanto riguarda l'Irpef sono salvaguardati i redditi fino a 28mila euro , mentre a Modena i rincari maggiori sono proprio nella fascia 15mila-18mila.E poi il sindaco Mezzetti si sofferma anche sul tema della spending review sottolineando la tipologia di auto sulla quale si muove a Modena l'assessore (bolognese) Paolo Zanca.'Il parco mezzi del Comune di Modena fa ridere - ha detto Mezzetti -, l'assessore Paolo Zanca gira con una Matiz la cui porta nemmeno si chiude a chiave tanto è sgangherata'.