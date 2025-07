30enne accoltellato all'alba al parco XXII aprile: fuori pericolo ma cresce l'allarme

Un nuovo grave episodio di violenza legato a scontri tra stranieri in città. Un uomo di 32 anni è stato soccorso all’alba di oggi, poco dopo le 5 del mattino, al parco XXIII aprile, riverso a terra e sanguinante. L’intervento del 118 è stato immediato: il ferito, colpito con un’arma da taglio, è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara. La ferita, pur seria, non ha interessato organi vitali: l’uomo è stato giudicato fuori pericolo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’identità dell’aggressore, che si sarebbe dileguato subito dopo il fatto.



L’episodio si inserisce in un contesto sempre più preoccupante di degrado e microcriminalità nell'area. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati – con una frequenza quasi quotidiana – scontri tra gruppi di stranieri, spesso senza fissa dimora e legati allo spaccio di stupefacenti. La zona del parco e le vie circostanti sono divenute teatro di aggressioni, minacce, e tensioni sociali sempre più evidenti. Spesso si tratta di liti magari generate dal controllo dello spaccio che poi si traducono in aggressioni con coltelli, bottiglie o spranghe.



E mentre la città impresa episodi simili, i cittadini tornano a farsi sentire. Dopo la partecipata assemblea pubblica organizzata nei giorni scorsi alla Sala Pucci, questa sera alle 20:30 è previsto un nuovo ritrovo, questa volta direttamente al Parco Ducale, luogo simbolico e al tempo stesso tra i più colpiti da episodi di criminalità legati allo spaccio. I partecipanti indosseranno fogli di carta con su scritto le principali priorità ed emergenze per la città in tema di sicurezza e ordine pubblico. Una manifestazione anche simbolica sulla scia di quanto oggi tra l'altro il nuovo questore ha sottolineato. Ovvero l'aria appropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini onesti, e la conseguente deterrenza nei confronti di chi delinque.