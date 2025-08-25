Il 22 agosto, su delega di questa Procura della Repubblica, i carabinieri di Maranello hanno portato in carcere un 25enne, di nazionalità tunisina per rapina aggravata e tentata rapina continuata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere, consumate in un arco temporale di 24 ore. Tre i fatti commessi in questo breve lasso di tempo, l'uomo dovrà rispondere.
L'ordine di arresto è stato emesso a seguito dei risultati di una indagine iniziata con la rapina nella serata del 12 agosto e di due ulteriori azioni predatorie compiute il giorno seguente.
Nel primo evento, l'uomo aveva avvicinato un giovane che passeggiava per strada, facendosi consegnare, sotto la minaccia di un coltello, un pacchetto di sigarette. Il giorno successivo aveva bloccato un 67enne e, mediante l’utilizzo di spray urticante, aveva sottratto la catenina in oro che l’uomo indossava ed aveva tentato di impossessarsi del portafogli, desistendo solo per la resistenza opposta dalla vittima e per l’intervento di alcuni passanti che avevano assistito al tentativo di rapina.
Nella stessa giornata, il 25enne tunisino, giunto a bordo di una bicicletta all’interno di un parco di Maranello, aveva minacciato un 56enne mostrandogli un coltello, nell’intento di ottenere una sigaretta: anche in questa circostanza aveva desistito solo grazie all’intervento di un conoscente della vittima. Le immediate indagini avviate dai carabinieri, attraverso l’acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni, hanno permesso di identificare il responsabile.
Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino
Bloccato dai carabinieri, è ritenuto responsabile di tre fatti nel comune di Maranello tra il 12 e il 13 agosto, ai danni di tre uomini per strada e in un parco
