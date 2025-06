Ancora violenza tra stranieri: 17enne accoltellato nei pressi del Parco Ducale

Un'altra rissa, un'altra aggressione tra gruppi di cittadini extracomunitari in una zona ormai divenuta teatro frequente di scontri spesso legati al controllo del mercato della droga i frutto dell’abuso di alcol e l’uso di sostanze stupefacenti.



Dopo l’episodio di giovedì scorso, oggi la vittima è un ragazzo nordafricano di 17 anni, accoltellato e soccorso dai sanitari del 118 in corso Vittorio Emanuele, dove è stato trovato riverso a terra in gravi condizioni. Trasportato all'ospedale civile di Baggiovara con gravi lesioni. L'aggiornamento dell'ospedale conferma che il ragazzo non è in pericolo di vita.



Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno del Parco Ducale. Il giovane, ferito, avrebbe raggiunto l’esterno passando per l’ingresso che si affaccia proprio su corso Vittorio, dove è poi scattato l’allarme.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Dell’aggressore, al momento, nessuna traccia.