Auto travolge pedone in zona Morane: due anziani feriti

Attimi di paura questa mattina in via Morane, all’altezza dell’incrocio con via Vaciglio, dove un incidente ha coinvolto un’auto e un pedone. Il bilancio è di due persone ferite, tra cui la conducente stessa del veicolo, una donna di 71 anni, e un pedone di 80 anni investito durante la manovra.

L'uomo è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara e la donna al Policlinico di Modena.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Locale di Modena, intervenuta per effettuare i rilievi. Le prime ricostruzioni indicano che l’auto, guidata dalla donna rimasta ferita, avrebbe perso il controllo per cause ancora da chiarire, finendo per investire un pedone che si trovava lungo il margine della carreggiata o in fase di attraversamento.

Non risultano altri veicoli coinvolti. L’uomo di 80 anni investito ha riportato traumi di natura traumatica, compatibili con l'urto, ma è rimasto cosciente durante i soccorsi. Anche la conducente ha subito contusioni, probabilmente dovute all’impatto dell’auto e all’apertura degli airbag.