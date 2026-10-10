Carpi: fugge all'alt, provoca incidente, bloccato dopo inseguimento con 80.000 euro di merce rubata

Un lungo inseguimento tra le strade cittadine, un incidente con più veicoli coinvolti, la fuga a piedi e infine il rinvenimento di refurtiva per un valore di circa 80 mila euro. È il bilancio di una complessa operazione condotta nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Soliera, supportati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Carpi, che hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un uomo gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, fuga, danneggiamento, omissione di soccorso e ricettazione.La vicenda ha avuto inizio intorno alle 18.30, quando una pattuglia dell’Arma ha intimato l’alt a un’autovettura in transito in via dell’Artigianato a Carpi. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dando avvio a una pericolosa fuga attraverso le vie cittadine, mettendo in atto manovre ritenute particolarmente rischiose per la sicurezza della circolazione nel tentativo di sottrarsi al controllo.L’inseguimento è proseguito anche lungo la tangenziale, dove l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa ha consentito un momentaneo rallentamento del veicolo. Il conducente è però riuscito a riprendere improvvisamente la marcia, provocando poco dopo un sinistro multiplo. Nel violento impatto sono stati tamponati diversi veicoli che si trovavano in colonna, con il conseguente lieve ferimento di alcuni automobilisti.I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine.Dopo l’incidente, l’uomo ha abbandonato l’auto, ormai pesantemente danneggiata, in un campo agricolo adiacente e ha tentato di proseguire la fuga a piedi. Successivamente ha fatto rientro nella propria abitazione, dove però i militari dell’Arma lo avevano già individuato e lo attendevano.Gli ulteriori accertamenti, attraverso perquisizioni eseguite sia sul veicolo sia nell’abitazione, hanno consentito di recuperare merce risultata provento di recenti furti denunciati nei giorni scorsi da un’azienda della zona. Il valore complessivo della refurtiva rinvenuta ammonta a circa 80 mila euro.L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria.