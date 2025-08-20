Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Litiga con la ex e accoltella un uomo intervenuto per aiutarla: arrestato

È avvenuto a Modena. I carabinieri hanno bloccato il 43enne e un appartamento di via del Gambero, in città

Nella notte del 19 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 43enne responsabile di un’aggressione con arma da taglio.
A seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, i Carabinieri sono intervenuti in via del Gambero, individuando l’indagato che, poco prima, aveva ferito con un coltello multiuso al fianco un 58enne.
La vittima era intervenuta in difesa della ex compagna dell’aggressore, molestata verbalmente dall’uomo a causa della recente interruzione del loro rapporto sentimentale.
L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare il 43enne, trovato ancora in possesso del coltello subito sequestrato.
Vittima e aggressore sono stati condotti per le cure del caso presso le strutture ospedaliere di Baggiovara e del Policlinico.
A seguito dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Modena, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
L’immediata richiesta al 112 pervenuta da alcuni cittadini che avevano assistito alla lite e il pronto intervento dei Carabinieri hanno evitato che la situazione potesse degenerare.

