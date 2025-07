Modena, carenze igieniche in un supermercato: blitz dei Nas

I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un supermercato di Modena. Durante l’attività ispettiva sono emerse significative carenze igienico-sanitarie nei locali retrostanti i vari reparti dell’esercizio commerciale. In particolare, è stata riscontrata la presenza diffusa di sporco vetusto e sudiciume, soprattutto sotto le attrezzature e le scaffalature presenti nelle aree di stoccaggio e preparazione. Nel corso del controllo è stata inoltre accertata una non conformità relativa al monitoraggio delle temperature del banco refrigerato del reparto pescheria. La violazione è stata tempestivamente segnalata all’Azienda Usl competente per territorio. Al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.