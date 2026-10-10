Sassuolo, scontro in volo tra due velivoli: ferito un pilota

Grave incidente in volo oggi a Sassuolo per due velivoli. Alle 13:26, i vigili del fuoco sono intervenuti all’aviosuperficie di Sassuolo a causa di uno scontro che ha coinvolto due aeromobili.

​Secondo le prime ricostruzioni, i due velivoli si sono toccati in volo durante una manovra. A seguito dell'impatto il primo aeromobile è riuscito a completare un atterraggio d'emergenza sulla pista. Il pilota ne è uscito illeso.

​Il secondo aeromobile è purtroppo precipitato al suolo nelle vicinanze della struttura.

​Le squadre dei Vigili del Fuoco giunte sul posto si sono immediatamente attivate per la messa in sicurezza dell'area interessata e dell'aeromobile caduto, scongiurando eventuali rischi di incendio o sversamento di carburante.

​Contestualmente, i vigili del fuoco hanno fornito supporto ai sanitari del 118, intervenuti anche con l'ausilio dell'elisoccorso, per prestare le prime cure e soccorrere il pilota del secondo velivolo.

​Sul posto carabinieri e polizia per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità e della sicurezza dell'area.

​Le cause del contatto in volo sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

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