Scandalo Amo, la Procura ha aperto un fascicolo: per ora indagata solo l'ex dipendente

Novità sul fronte della iniziativa penale assunta da Amo verso l’ex dipendente. 'Amo è stata ufficialmente iscritta nel registro delle notizie di reato aperto dalla Procura della Repubblica di Modena, come persona offesa, a seguito della denuncia presentata per sottrazione illecita di denaro pubblico' - fa sapere l'Agenzia. Il fascicolo aperto riguarda un reato contro la pubblica amministrazione e per ora vede la presenza di una sola persona indagata, la ex dipendente stessa. Amo è difesa dal Professore Avvocato Giulio Garuti, del Foro di Modena.

'L’Amministratore Unico di aMo Andrea Bosi ha ritirato oggi, con atto notarile, le procure speciali conferite in precedenza con delega al Direttore Generale Berselli, assumendole su di sé. Il provvedimento segue l’invio della lettera di contestazione al Direttore di martedì 22 luglio - aggiunte Amo nella nota -. In accordo con gli indirizzi di mandato dei Soci ho assunto le funzioni e le deleghe fino ad oggi in capo al Direttore Generale - dichiara l’Amministratore Unico Bosi - con l’obiettivo condiviso di garantire piena operatività all’Agenzia in questa fase di cambiamento, in un quadro di rinnovamento sia della governance che dell’organizzazione interna. Si tratta di ulteriori tasselli verso il nuovo assetto della Società, volto a garantire il massimo della trasparenza e della sicurezza'.