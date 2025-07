Aimag nelle mani di Hera, a Carpi il Pd boccia l'estremo tentativo di Monica Medici di sospendere la procedura

Il Consiglio comunale di Carpi, nella seduta di ieri ha respinto l’ordine del giorno sull’accordo Aimag-Hera presentato dal consigliere Monica Medici (Carpi a colori) che invitava a sospendere la procedura in corso 'per valutare opzioni e soluzioni diverse'. La proposta ha ottenuto il voto favorevole del solo gruppo proponente, mentre hanno votato no Pd, Carpi a colori e AVS. Astenuto il gruppo Fratelli d’Italia, partito costretto a votare a favore a Mirandola nonostante le promesse in campagna elettorale.Nel dettaglio, il documento presentato da Medici invitava a sospendere la procedura di delibera in corso allo scopo di 'valutare diverse opzioni e soluzioni possibili anche sulla base delle valutazioni effettuate; creare le condizioni per la ricerca di una partnership aperta alle diverse proposte e ai diversi operatori di mercato delle multiutility, adottando il principio della concorrenza; mantenere la stabilità del valore patrimoniale pubblico almeno in questa prima fase, senza escludere una graduale uscita dal possesso pubblico per investire in altri ambiti di interesse locale, possibile solo nella salvaguardia del valore patrimoniale sotteso alla proprietà pubblica di Aimag; riportare tutta la discussione sugli sviluppi futuri in un ambito che garantisca trasparenza, accortezza e prudenza'.Il gruppo Pd ha motivato il voto contrario fornendo l’elenco delle diverse occasioni pubbliche e dedicate al Consiglio Comunale, in cui il progetto di partnership è stato illustrato, spiegato e oggetto di confronto diretto con i tecnici, per questo il gruppo non ravvisa vulnerabilità in merito al percorso e alla discussione di fatto già in corso da tempo. Inoltre, specifica il gruppo Carpi a Colori, che pur essendo una questione particolarmente sensibile, esprimono voto contrario 'per la fiducia che ripongono nel sindaco e nei tecnici che in questi mesi hanno lavorato'.Fratelli d’Italia invece pur condividendo gli intenti dell’ordine del giorno proposto dalla consigliera Medici, 'ne sottolinea la tardività e per questo si astengono, in quanto sarà la seduta del 24 giugno quella in cui si discuterà il futuro di Aimag'.