Aimag nelle mani di Hera, a Carpi si vota e in piazza sit-in di protesta 'bloccato' dai vigili

E' iniziata la discussione in Consiglio comunale a Carpi che porterà all'approvazione del piano col quale si cede il controllo esclusivo di Aimag al colosso Hera. La seduta è iniziata in ritardo per il tentativo del consigliere Monica Medici di bloccare i lavori ponendo il tema della seduta a porte chiuse. Un'azione di ostruzione che - al di là degli aspetti tecnici - si inserisce nella precisa volontà della Medici di opporsi all'operazione. Operazione che comunque verrà certamente approvata col sì del Pd, unico dubbio è se anche Fdi si accoderà come fatto a Mirandola (a dispetto delle promesse in campagna elettorale) o resterà sul no smentendo se stesso rispetto al sostegno alla Budri. Mentre in Aula era in corso il dibattito, in piazza un gruppo di cittadini ha messo in atto un'azione di protesta con tanto di cartello per dire no alla privatizzazione di acqua e beni comuni. Il cartello è poi stato fatto rimuovere dall'amministrazione che ha inviato due vigili a 'bloccare' il sit in.