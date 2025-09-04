Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Avs Carpi: 'Non è mai stato messo in discussione il ruolo della Polizia Locale'

'L’errore, quindi, non è riconoscere che la Polizia Locale fa la sua parte, ma far credere che possa sostituirsi alle forze dell’ordine nazionali'

«Leggiamo con attenzione il comunicato del Sulpl. È giusto e doveroso ribadire quanto il lavoro della Polizia Locale sia fondamentale per la vita quotidiana della nostra comunità. Ogni giorno il Corpo si occupa del presidio del territorio, della gestione degli incidenti stradali, dei codici rossi, del commercio, del decoro urbano e di tante altre funzioni che richiedono professionalità e dedizione. Rimarcando e confermando esattamente quanto da noi dichiarato rispetto a le sue funzioni. Un impegno che non si ferma mai e che spesso si traduce anche in interventi straordinari in collaborazione con le forze dell’ordine statali'. Così Avs Carpi torna sul tema sicurezza.
'Per questo non è mai stato messo in discussione il ruolo della Polizia Locale né tantomeno se ne è voluto minimizzare il lavoro: al contrario, ne riconosciamo pienamente l’importanza. Il punto riguarda un altro aspetto: non bisogna alimentare confusione o disinformazione. È bene ricordare che la gestione dell’ordine pubblico resta, per legge, competenza esclusiva dello Stato attraverso Prefetto e Questore. Affermare il contrario significa creare aspettative sbagliate e rischia di trasformarsi in propaganda. L’errore, quindi, non è riconoscere che la Polizia Locale fa la sua parte – perché lo fa e continuerà a farlo con impegno encomiabile – ma far credere che possa sostituirsi alle forze dell’ordine nazionali.
Ribadiamo con chiarezza: il sindaco e la Polizia Locale operano ogni giorno per la sicurezza urbana di Carpi. Ma rappresentare la città come “ostaggio” o attribuire poteri che non competono né al Sindaco né al Corpo non aiuta i cittadini, anzi alimenta soltanto le paure che certi episodi possono suscitare. Se vogliamo davvero discutere di sicurezza, concentriamoci sugli strumenti reali e concreti che un’amministrazione comunale può mettere in campo, lavorando insieme e senza mistificazioni ideologiche'.
