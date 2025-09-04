'Per questo non è mai stato messo in discussione il ruolo della Polizia Locale né tantomeno se ne è voluto minimizzare il lavoro: al contrario, ne riconosciamo pienamente l’importanza. Il punto riguarda un altro aspetto: non bisogna alimentare confusione o disinformazione. È bene ricordare che la gestione dell’ordine pubblico resta, per legge, competenza esclusiva dello Stato attraverso Prefetto e Questore. Affermare il contrario significa creare aspettative sbagliate e rischia di trasformarsi in propaganda. L’errore, quindi, non è riconoscere che la Polizia Locale fa la sua parte – perché lo fa e continuerà a farlo con impegno encomiabile – ma far credere che possa sostituirsi alle forze dell’ordine nazionali.
Avs Carpi: 'Non è mai stato messo in discussione il ruolo della Polizia Locale'
'L’errore, quindi, non è riconoscere che la Polizia Locale fa la sua parte, ma far credere che possa sostituirsi alle forze dell’ordine nazionali'
