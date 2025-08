Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

'Sono assolutamente tranquillo perchè si tratta di una relazione propedeutica di un segretario che evidenzia delle criticità sulla trasparenza amministrativa che comunque non competono a un sindaco'. Così Sauro Borghi replica alle critiche dell'opposizione sulla base della relazione del segretario generale Giuseppina Crisci del 23 luglio.

'Nonostante non avessimo un segretario stabile e fisso e avendolo cercato più volte, a San Prospero dal 2019 al 2024 se ne sono succeduti cinque a scavalco in convenzione con altri Comuni, se questa attività che deve svolgere un segretario, non è stata fatta non so cosa dire. Non è stata fatta nemmeno nell'anno di commissariamento. Da parte dell'opposizione penso ci sia ancora il mal di pancia per il risultato elettorale e per la mia vittoria su Fontana ed Eva Baraldi - continua Sauro Borghi -. I problemi che sollevano i consiglieri comunque non competono a me'.

E infine sulla critica relativa alle ingerenze politiche di cui la segretaria ha parlato Borghi è netto: 'Non c'è stata nessuna ingerenza politica, ho chiesto delucidazioni al segretario e mi riservo di fare mie valutazioni, non ho mai fatto ingerenze politiche e chi mi conosce sa che dico la verità. In ogni caso di fronte all'esposto di Fontana alla Corte dei Conti, siamo pronti a rispondere: i controlli sono giusti e sacrosanti, noi siamo forti del fatto che sappiamo di non aver fatto nulla di male'.