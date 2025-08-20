Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag nelle mani di Hera: anche San Prospero dice no, ma solo con la maggioranza

Aimag nelle mani di Hera: anche San Prospero dice no, ma solo con la maggioranza

La delibera respinta con otto voti contrari della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Fontana spiega: 'Atto di responsabilità e rispetto istituzionale. Dal sindaco propaganda e incoerenza visto che voterà il patto di sindacato'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Italpizza
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Il Consiglio comunale di San Prospero ha respinto la delibera sul controllo strategico di Hera su Aimag, con otto voti contrari espressi dal sindaco Sauro Borghi e dalla maggioranza di centro-sinistra, e quattro voti di astensione da parte del gruppo di opposizione. A spiegare le motivazioni dell’astensione è stato il capogruppo di minoranza Bruno Fontana: 'Il nostro voto di astensione – ha dichiarato Fontana – è stato dettato innanzitutto dal rispetto e dalla stima nei confronti dei sindaci di opposizione del centro-destra che sono stati delegati a trattare la questione AIMAG. Sindaci come Letizia Budri, Fabrizio Zacchi di Poggio Rusco e Michele Goldoni di San Felice, da sempre hanno dimostrato di avere a cuore l’interesse dell’azienda e per mesi hanno lavorato alla ricerca della migliore soluzione, il più possibile condivisa nell'interesse e per garantire il futuro della società'Secondo Fontana, la linea tenuta da questi primi cittadini è stata costruttiva e orientata a una mediazione tra le diverse posizioni iniziali e rispetto al fronte comune che aveva unito i sindaci all'inizio ovvero finalizzato al mantenimento del controllo pubblico anche sotto il profilo strategico. Critiche, invece, alla gestione della questione da parte del sindaco Borghi: 'Di fronte a un passaggio decisivo come quello di ieri, Borghi non è stato in grado di offrire un’alternativa credibile alla proposta contenuta nella delibera.
La sua si è rivelata una posizione più propagandistica che concreta e per aspetti sostanziali anche contraddittoria'- ha aggiunto il capogruppo che spiega. 'Nel medesimo consiglio comunale, Borghi ha dichiarato di voler aderire al patto di sindacato, votando di fatto a favore della linea dei sindaci che hanno sostenuto la delibera. Un comportamento che appare incoerente: dire no per motivi di immagine e poi aderire agli atti conseguenti significa fare opposizione solo in apparenza, ponendo il comune stesso in una posizione di svantaggio'Un altro aspetto segnalato dall’opposizione riguarda il contesto istituzionale del Comune di San Prospero, commissariato per lungo tempo. 'In questi mesi, né la maggioranza né l’opposizione hanno avuto modo di seguire da vicino tutte le fasi della trattativa e del piano industriale – ha concluso Fontana – e ci siamo fidati del lavoro svolto dai sindaci delegati. Attendiamo comunque i rilievi della Corte dei Conti, soprattutto in merito alle decisioni strategiche assunte in un momento in cui il patto di sindacato non era ancora formalizzato, elemento che potrebbe mettere in discussione la validità dell’intera operazione.
Il nostro voto è stato un
voto di responsabilità e rispetto istituzionale, quello del sindaco e della maggioranza no' - chiude Fontana
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag nelle mani di Hera, stasera San Prospero vota: il coraggio di dire no

Aimag nelle mani di Hera, stasera San Prospero vota: il coraggio di dire no

Aimag nelle mani di Hera, dopo Cavezzo anche San Prospero si prepara a dire no

Aimag nelle mani di Hera, dopo Cavezzo anche San Prospero si prepara a dire no

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

San Prospero, bufera sulla giunta Borghi, Eva Baraldi: 'Vogliamo risposte concrete'. E Bonaccini va alla Festa

San Prospero, bufera sulla giunta Borghi, Eva Baraldi: 'Vogliamo risposte concrete'. E Bonaccini va alla Festa

San Prospero, relazione bomba del nuovo segretario comunale: esposti dell'opposizione a Corte dei Conti e prefettura

San Prospero, relazione bomba del nuovo segretario comunale: esposti dell'opposizione a Corte dei Conti e prefettura

Aimag 'sotto' Hera: il Consiglio comunale di Carpi approva

Aimag 'sotto' Hera: il Consiglio comunale di Carpi approva

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Fiorano in lutto, è morto a 75 anni l’ex sindaco Egidio Pagani

Fiorano in lutto, è morto a 75 anni l’ex sindaco Egidio Pagani

Platis (Fi): ‘Scandalo Amo, con la gestione Bosi nulla è cambiato’. E domani conferenza col legale di Amo

Platis (Fi): ‘Scandalo Amo, con la gestione Bosi nulla è cambiato’. E domani conferenza col legale di Amo