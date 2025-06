Cantiere via Roosvelt a Carpi: 'Comprendiamo la frustrazione'

Si è svolto questo pomeriggio un incontro tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Riccardo Righi e dall’assessore all'Ambiente Serena Pedrazzoli, insieme al Presidente del Consiglio Andrea Artioli, Paola Borsari per il Partito Democratico e Federica Carletti per Fratelli di Italia, e una delegazione di commercianti di via Roosevelt, per fare il punto sulla situazione del cantiere e condividere l’avanzamento delle verifiche in corso.

Il sindaco ha espresso per primo il rammarico per il mancato rispetto delle tempistiche inizialmente previste da parte del direttore dei lavori, ribadendo la piena consapevolezza dei disagi che la situazione sta causando nella zona. 'Comprendiamo perfettamente la frustrazione – ha affermato Righi – e siamo al lavoro con determinazione per affrontare ogni criticità emersa e individuare una soluzione efficace, chiara e il più possibile rapida. Lo facciamo mettendo al centro l’ascolto, la trasparenza e la responsabilità verso la città'.

'A fronte delle problematiche tecniche rilevate, sono stati sospesi temporaneamente i lavori per procedere con le opportune valutazioni, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, prima di procedere e concludere le lavorazioni del cantiere. Una scelta assunta per garantire che le opere vengano completate nel modo corretto, senza compromettere la qualità, generare ulteriori disagi futuri e condividendo le scelte con la rappresentanza dei commercianti - fa sapere il Comune -. Durante l’incontro è stato garantito agli stessi commercianti il continuo coinvolgimento e aggiornamento sugli sviluppi. L’obiettivo è quello di superare quanto prima questa fase di difficoltà e restituire piena fruibilità alla via, rilanciando al contempo il suo ruolo nel tessuto commerciale cittadino'.