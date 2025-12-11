Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Capodanno a Carpi, dal Comune 77mila a Imarts: ecco gli eventi

Capodanno a Carpi, dal Comune 77mila a Imarts: ecco gli eventi

Programma presentato questa mattina a Palazzo dei Pio dall’assessore al Commercio Paola Poletti con Francesco Cattini e Mirco Pedretti per Imarts

3 minuti di lettura
Il Comune di Carpi propone per questo Capodanno una festa diffusa in piazza Garibaldi e piazza Martiri.
Il programma è promosso dal Comune di Carpi in collaborazione con International Music and Arts (Imarts che peraltro è l'azienda che fu esclusa dal bando del famoso evento annullato 2018) e con l’agenzia “Era tutta campagna” ed è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Pio dall’assessore al Commercio Paola Poletti con Francesco Cattini e Mirco Pedretti, per Imarts, e Gabriele Al-Khrisha, per Era tutta campagna.
L'evento è stato affidato con trattativa diretta a International Music and Arts per 70mila euro più Iva, per un totale di 77mila euro, così come riporta una determina del Comune dello scorso 5 dicembre.

Il programma

'Proponiamo un capodanno 2026 all’insegna della musica, della cultura e della partecipazione – afferma l’assessore Poletti – che prosegue l’esperienza positiva avviata l’anno scorso. Apriamo in via straordinaria il nostro meraviglioso Palazzo dei Pio, non solo per scoprire il patrimonio culturale dei Musei ma anche con attività pop e set fotografici per immortalarsi e ricordare un bel momento. Come ogni festa che si rispetti, protagonista sarà la musica, con una proposta in grado di unire generazioni diverse, dal Picchio Rosso ai contemporanei Mind Enterprises.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Non mancano gli appuntamenti tradizionali a Teatro e al cinema. Grazie alla collaborazione di uffici e soggetti diversi, abbiamo costruito un programma inclusivo, che valorizza i nostri spazi culturali e il centro storico e che sarà in grado di far divertire i carpigiani e i visitatori'.
La serata comincia all’ora dell’aperitivo, alle 19, in piazza Garibaldi con il dj set del Picchio Rosso, nome storico della nightlife italiana legato alla celebre discoteca modenese, che aprirà la festa con musica direttamente dalle finestre del palazzo a nord della piazza.
Alla stessa ora, a Palazzo dei Pio, per l’occasione aperto fino all’una, inizia “Uno scatto a Palazzo”, l’esperienza ideata e curata dall’agenzia Era tutta campagna: nelle sale del museo saranno allestiti set fotografici e punti selfie dove farsi ritrarre da fotografi professionisti e portare a casa, gratuitamente, una foto incorniciata come ricordo della serata.
Sempre a Palazzo dei Pio, dalle 20 e fino alle 23, si può partecipare alle visite guidate, senza prenotazione, alla scoperta degli ambienti più affascinanti del Palazzo rinascimentale, come la Cappella dei Pio e le sale della Dama e dei Trionfi, e di opere come il Concerto in casa Lazzari e il Filosofo dello Spagnoletto (esposti nella mostra “Nella Cornice”) e il
paliotto in scagliola dei Sacchi bianchi.
Dal pomeriggio Space City, Corso ed Eden propongono proiezioni per chi desidera anticipare la mezzanotte al cinema, mentre in Teatro Comunale il tradizionale spettacolo di fine anno avrà la forza scenica e l’energia acrobatica dei “The Black Blues Brothers”.
Alle 23, in piazza Martiri tornerà protagonista la consolle, che, dal balconcino della torre dell’orologio, accompagnerà fino al conto alla rovescia per il nuovo anno, prima con il Picchio Rosso e poi, dopo la mezzanotte con il live di Mind Enterprises, il progetto elettronico del produttore torinese Andrea Tirone, tra italo-disco e sonorità synth-pop contemporanee.
g.leo.
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, in casa droga e munizioni: denunciato marocchino

Carpi, in casa droga e munizioni: denunciato marocchino

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Promozione, lo United Carpi gioca a tennis contro la Virtus Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, lo United Carpi gioca a tennis contro la Virtus Correggio. Tutti i tabellini

Carpi, solo un pari contro il Pesaro: illude Gerbi, pari nel finale

Carpi, solo un pari contro il Pesaro: illude Gerbi, pari nel finale

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Articoli Recenti Castelfranco, centro islamico e luogo di culto in cantina e autorimessa, Lega: 'E' una moschea irregolare'

Castelfranco, centro islamico e luogo di culto in cantina e autorimessa, Lega: 'E' una moschea irregolare'

Nonantola, raffica di furti: svaligiato anche negozio da parrucchiere

Nonantola, raffica di furti: svaligiato anche negozio da parrucchiere

Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti, espulso 40enne nigeriano

Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti, espulso 40enne nigeriano

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni