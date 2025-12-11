Capodanno a Carpi, dal Comune 77mila a Imarts: ecco gli eventi

Il programma

Il Comune di Carpi propone per questo Capodanno una festa diffusa in piazza Garibaldi e piazza Martiri.Il programma è promosso dal Comune di Carpi in collaborazione con International Music and Arts () e con l’agenzia “Era tutta campagna” ed è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Pio dall’assessore al Commercio Paola Poletti con Francesco Cattini e Mirco Pedretti, per Imarts, e Gabriele Al-Khrisha, per Era tutta campagna.L'evento è stato affidato con trattativa diretta a International Music and Arts per 70mila euro più Iva, per un totale di 77mila euro, così come riporta una determina del Comune dello scorso 5 dicembre.'Proponiamo un capodanno 2026 all’insegna della musica, della cultura e della partecipazione – afferma l’assessore Poletti – che prosegue l’esperienza positiva avviata l’anno scorso. Apriamo in via straordinaria il nostro meraviglioso Palazzo dei Pio, non solo per scoprire il patrimonio culturale dei Musei ma anche con attività pop e set fotografici per immortalarsi e ricordare un bel momento. Come ogni festa che si rispetti, protagonista sarà la musica, con una proposta in grado di unire generazioni diverse, dal Picchio Rosso ai contemporanei Mind Enterprises.Non mancano gli appuntamenti tradizionali a Teatro e al cinema. Grazie alla collaborazione di uffici e soggetti diversi, abbiamo costruito un programma inclusivo, che valorizza i nostri spazi culturali e il centro storico e che sarà in grado di far divertire i carpigiani e i visitatori'.La serata comincia all’ora dell’aperitivo, alle 19, in piazza Garibaldi con il dj set del Picchio Rosso, nome storico della nightlife italiana legato alla celebre discoteca modenese, che aprirà la festa con musica direttamente dalle finestre del palazzo a nord della piazza.Alla stessa ora, a Palazzo dei Pio, per l’occasione aperto fino all’una, inizia “Uno scatto a Palazzo”, l’esperienza ideata e curata dall’agenzia Era tutta campagna: nelle sale del museo saranno allestiti set fotografici e punti selfie dove farsi ritrarre da fotografi professionisti e portare a casa, gratuitamente, una foto incorniciata come ricordo della serata.Sempre a Palazzo dei Pio, dalle 20 e fino alle 23, si può partecipare alle visite guidate, senza prenotazione, alla scoperta degli ambienti più affascinanti del Palazzo rinascimentale, come la Cappella dei Pio e le sale della Dama e dei Trionfi, e di opere come il Concerto in casa Lazzari e il Filosofo dello Spagnoletto (esposti nella mostra “Nella Cornice”) e ilpaliotto in scagliola dei Sacchi bianchi.Dal pomeriggio Space City, Corso ed Eden propongono proiezioni per chi desidera anticipare la mezzanotte al cinema, mentre in Teatro Comunale il tradizionale spettacolo di fine anno avrà la forza scenica e l’energia acrobatica dei “The Black Blues Brothers”.Alle 23, in piazza Martiri tornerà protagonista la consolle, che, dal balconcino della torre dell’orologio, accompagnerà fino al conto alla rovescia per il nuovo anno, prima con il Picchio Rosso e poi, dopo la mezzanotte con il live di Mind Enterprises, il progetto elettronico del produttore torinese Andrea Tirone, tra italo-disco e sonorità synth-pop contemporanee.