Carpi, clamoroso colpo in gioielleria in pieno centro. Il sindaco: 'Qui non c’è spazio per la criminalità'

Clamoroso furto questa notte alla storica gioielleria Allegretti di piazza Martiri 48, in pieno centro a Carpi.

Intorno alle 2.30 i ladri hanno forzato la serranda con un flessibile e hanno rubato i preziosi prima dell'arrivo della polizia, allertata dall'allarme. Ora gli agenti stanno analizzando le immagini della videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.

'Questa notte è avvenuto un furto in una storica gioielleria del nostro centro. Un fatto grave, un atto criminale deliberato, che ferisce una città che vive anche grazie alle sue attività commerciali - afferma il sindaco Riccardo Righi -. Ho contattato subito i titolari per portare la mia vicinanza insieme a quella dell’Amministrazione comunale. Chi colpisce le nostre attività colpisce la nostra comunità. Sono certo che le Forze dell’ordine, già al lavoro, sapranno individuare chi ha compiuto questo crimine. A Carpi non c’è spazio per la criminalità, per chi colpisce chi lavora e anima il nostro commercio locale. Continueremo a investire in prevenzione, anche sostenendo gli interventi privati in sistemi antifurto tramite il Fondo Sicurezza, e il presidio del territorio, insieme alle Forze dell’Ordine'.

Foto Fb sindaco Carpi