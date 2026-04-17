Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi: espulsi due cittadini stranieri

Carpi: espulsi due cittadini stranieri

Per uno, con precedenti per rissa e altri reati, rigettata la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno. Il secondo privo di documenti

1 minuto di lettura

Un provvedimento di espulsione e uno di rimpatrio, sono stati emessi dalla Polizia di Stato di Carpi, nelle ultime ore, a carico di due cittadini stranieri.
Il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera è scattato nei confronti di un cittadino tunisino di 23 anni. L’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in quanto ritenuto socialmente pericoloso.
A seguito di accertamenti è emerso infatti che l’uomo è gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, in particolare risulta coinvolto in episodi che hanno determinato particolare allarme sociale, tra cui risse verificatesi nel corso del 2025 in territorio carpigiano.
Sempre il personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha eseguito l’accompagnamento di un cittadino georgiano di 42 anni presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Bari da cui verrà definitivamente rimpatriato nei prossimi giorni.
Il 42enne, già conosciute alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato notato da una pattuglia, in servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, mentre si aggirava con fare sospetto all’interno di un parcheggio. Fermato per identificazione, è risultato privo di documenti validi ai fini della permanenza sul territorio nazionale.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Alessandro Lupi. Così è, se ci appare

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, antenna Iliad in piazzale don Venturelli: il Comitato attacca il sindaco Righi e deposita ricorso

Carpi, antenna Iliad in piazzale don Venturelli: il Comitato attacca il sindaco Righi e deposita ricorso

Morelli (Azione): 'Carpi non ha un problema di immobili. Ha un problema di coraggio politico'

Morelli (Azione): 'Carpi non ha un problema di immobili. Ha un problema di coraggio politico'

Carpi, inaugurata dal sindaco Righi oggi la Coop Magazzeno rinnovata

Carpi, inaugurata dal sindaco Righi oggi la Coop Magazzeno rinnovata

Via Roosevelt, il Comune avvia l’iter per valutare responsabilità e chiedere risarcimenti

Via Roosevelt, il Comune avvia l’iter per valutare responsabilità e chiedere risarcimenti

Carpi, primo intervento mini-invasivo endoscopico in una paziente oncologica

Carpi, primo intervento mini-invasivo endoscopico in una paziente oncologica

Il Carpi crolla a Pesaro: finisce 3 a 0

Il Carpi crolla a Pesaro: finisce 3 a 0

Articoli più Letti San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Articoli Recenti San Possidonio, a 14 anni dal sisma ancora senza chiesa. Il sindaco stesso denuncia: 'Inaccettabile'

San Possidonio, a 14 anni dal sisma ancora senza chiesa. Il sindaco stesso denuncia: 'Inaccettabile'

Castelnuovo, rogo in un'abitazione: appartamento inagibile

Castelnuovo, rogo in un'abitazione: appartamento inagibile

'Marano, la nuova scuola elementare è ancora un cantiere ma si convoca un'assemblea per il trasloco'

'Marano, la nuova scuola elementare è ancora un cantiere ma si convoca un'assemblea per il trasloco'

Sassuolo, mancata edificazione casa funeraria: archiviate querele dell'ex sindaco Menani e di Lucenti a Gibellini

Sassuolo, mancata edificazione casa funeraria: archiviate querele dell'ex sindaco Menani e di Lucenti a Gibellini