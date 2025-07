Carpi, il nuovo questore di Modena accolto in Municipio

Oggi il sindaco di Carpi Riccardo Righi, ha accolto in Municipio il nuovo questore di Modena Lucio Pennella in visita sul territorio. All’incontro hanno partecipato la vice sindaca Mariella Lugli e il comandante della Polizia Locale Davide Golfieri.

'Un gesto tutt’altro che scontato – commenta Righi – e che ho molto apprezzato: è il segno di una sensibilità istituzionale e di una vicinanza concreta al territorio. Abbiamo avuto un primo confronto sui temi della sicurezza, della prevenzione e del presidio del territorio: questioni centrali per il benessere e la serenità della nostra comunità. La presenza e l’attenzione del dottor Pennella sono un’ottima base per costruire insieme risposte sempre più efficaci, nella piena collaborazione tra istituzioni'.

Il questore Pennella ha assunto la guida della Questura di Modena martedì 1 luglio, succedendo a Donatella Dosi che è andata in pensione.

Nativo di Foggia, 59 anni, Lucio Pennella proviene dalla questura di Ravenna, che ha diretto dal 18 maggio 2023. Ha iniziato la carriera nella Polizia di Stato nel 1984, svolgendo diversi e delicati incarichi in città come Bari, Trieste, Teramo, per giungere poi in Emilia-Romagna. Laureato in giurisprudenza, all’università La Sapienza di Roma, è anche Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno e del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel maggio 2023 è stato insignito della onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.