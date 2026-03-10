Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, lutto per la morte dell'ex assessore e anima Pd Mauro Dotti

'Un attivismo instancabile, il suo, che l’ha portato prima a essere consigliere comunale, poi assessore, sempre nella sua Carpi, dal 1970 al 1985'

Lutto nel Pd modenese. E' morto Mauro Dotti, anima storica del Pd di Carpi.

 'Quella di Mauro è stata una vita dedicata interamente, oltre che alla famiglia, anche all’impegno e alla militanza politica – affermano i segretari Paradisi de Depietri -, una vocazione germogliata sin da giovanissimo, e mai venuta meno sino a oggi. Un attivismo instancabile, il suo, che l’ha portato prima a essere consigliere comunale, poi assessore, sempre nella sua Carpi, dal 1970 al 1985. È stato anche responsabile delle Feste dell’Unità in città, e del Falò alle Feste provinciali'.

 

'Perdere Mauro – concludono Paradisi e Depietri – è un gande dolore per tutti coloro che lo hanno conosciuto e una perdita anche per quanti, pur non avendolo frequentato, possono giovare dei frutti del suo impegno. Siamo grati dell’esempio di passione civile che ci ha dato, con le opere e le azioni insieme alle parole, e non lo dimenticheremo'.

 A porgere il proprio estremo saluto a Mauro Dotti, anche i circoli del Partito Democratico di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

