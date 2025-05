Carpi, manutenzione strade: la giunta stanzia altri 800mila euro

Prenderà il via nelle prossime settimane un programma di interventi di manutenzione straordinaria che interessa dieci strade sul territorio carpigiano. La Giunta comunale, infatti, ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo dei lavori che saranno effettuati sulle vie Griduzza, Tre Ponti, Donella, Giandegola, Bella Rosa, Tre Febbraio, Cavata, Lucrezio, Catellani e sulla rotonda di via Secchia. I lavori, che si concentrano sulle strade maggiormente danneggiate, considerando i volumi di traffico delle auto e dei mezzi pesanti, hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e degli utenti attraverso il miglioramento dello stato del manto stradale e, dove necessario, il consolidamento dei sottofondi.In particolare, nella maggior parte delle strade sarà realizzato un nuovo manto d’usura per tutta la sezione e lungo tutta la strada o nei tratti più compromessi; in alcuni tratti, dove si sono formati avvallamenti, sarà collocato anche uno strato di collegamento in binder prima di posare il tappeto. Su tutte le strade interessate dai lavori sarà rifatta anche la segnaletica orizzontale. Il programma dei lavori sarà definito sulla base delle urgenze.L’intervento di manutenzione straordinaria, che rientra nell’accordo quadro triennale approvato dalla Giunta nel 2023, ha un valore complessivo di 800 mila euro.I lavori più significativi riguardano via Griduzza e via Tre Febbraio.Altri lavori di rifacimento del manto stradale sono già in corso a cura di Aimag che li esegue, con risorse del Pnrr, sulle strade dove ha già effettuato interventi sui sottoservizi. In particolare le strade interessate sono le vie Vecchi, Lanfranco, Lenin, Guastalla, Bonaccolsi-Falloppia, Giovanni XXIII, Manzoni, Spallanzani, Marx, Ugo da Carpi, Meloni di Quartirolo, Aldo Moro, Berengario. I lavori saranno distribuiti nel corso dell’estate con conclusione prevista a settembre.'Sappiamo bene, però, che non basta. Sono ancora tante le strade che hanno bisogno di interventi, soprattutto nelle frazioni. Con oltre 500 km di rete stradale comunale, la manutenzione è una sfida continua, che richiede visione, risorse e scelte coraggiose. Per questo l’impegno che mi sono preso è quello di rafforzare gli investimenti e rendere la programmazione sempre più capillare ed efficace. Non promettiamo miracoli, ma un lavoro serio, costante, concreto - afferma il sindaco Riccardo Righi -. Passo dopo passo, continuiamo a prenderci cura della nostra città'.