Carpi, polo scolastico: inaugurato il progetto 'Carpi Campus'

Taglio del nastro oggi per Carpi Campus, il progetto di trasformazione dell’area tra via Peruzzi e la tangenziale Losi che ospita le cinque scuole superiori carpigiane – l’Iis Meucci, il Centro di formazione professionale Nazareno, l’Istituto professionale Vallauri, l’Iti Da Vinci, il liceo Fanti – per renderla più accogliente e fruibile da parte degli studenti dando, inoltre, un’immagine chiara dell’identità del luogo, contrassegnata dal colore rosso di arredi e infopoint.
Alla breve cerimonia hanno partecipato il sindaco di Carpi Riccardo Righi, i dirigenti dei cinque istituti scolastici, i tecnici progettisti del Comune di Carpi e di Ecòl, Carpi Urban Center e Politecnico di Milano che hanno illustrato la genesi del progetto di rigenerazione. Il progetto è stato elaborato grazie a un percorso partecipativo, al quale le studentesse e gli studenti dei cinque istituti superiori hanno dato l’impulso creativo e concettuale, con il coinvolgimento dei progettisti.
'Obiettivo del progetto Carpi Campus è creare una piccola “città nella città”, con il suo sistema di edifici (le scuole), e una comunità composta da studenti, insegnanti, dirigenti e famiglie.
'Questi spazi sono il cuore di un vero campus all'interno della nostra città, che riunisce oltre 5.000 studenti e cinque istituti scolastici, e che ha fortemente voluto costruire la sua identità grazie ad un progetto nato dal lavoro condiviso tra scuole, Comune, studenti e realtà del territorio - commenta il sindaco Riccardo Righi -. L'obiettivo, oltre alla realizzazione degli spazi, è in ultimo quello favorire l'incontro tra ragazze e ragazzi che vivono percorsi formativi diversi, costruendo relazioni, opportunità e nuove progettualità comuni.