Castelfranco: giovane bloccato con coltello e droga nello zaino

Proseguono i servizi di controllo e presidio dei parchi e delle aree verdi del territorio da parte della Polizia Locale di Castelfranco Emilia. Nei giorni scorsi, durante uno dei controlli programmati, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di diverse persone presenti all’interno di un parco, soffermandosi in particolare su un gruppo di giovani. Tra questi, uno dei ragazzi ha attirato l’attenzione degli operatori per il comportamento particolarmente agitato e per lo zaino che portava con sé. Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire il controllo e, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto un coltello e una quantità di sostanza stupefacente risultata essere hashish.Gli accertamenti non si sono fermati al controllo nel parco. Gli elementi emersi hanno infatti portato gli operatori a estendere le verifiche anche all’abitazione del giovane. All’interno sono stati trovati ulteriore hashish e un bilancino di precisione, elementi che hanno determinato l’accompagnamento del cittadino presso il Comando, dove sono stati effettuati gli accertamenti e le procedure previste. Al termine delle verifiche è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Durante lo stesso controllo gli agenti hanno verificato anche la posizione di un altro giovane che si trovava insieme al gruppo.Quest’ultimo ha consegnato spontaneamente una quantità di sostanza stupefacente in suo possesso. In questo caso, trattandosi di una detenzione ricondotta all’uso personale, è scattata la segnalazione alla Prefettura per gli adempimenti di competenza.«I parchi devono essere luoghi nei quali bambini, famiglie, ragazzi e cittadini possano trascorrere il proprio tempo in tranquillità - commenta il sindaco Giovanni Gargano -. Per questo continuiamo a investire su una presenza concreta della Polizia Locale anche nelle aree verdi e nei luoghi di aggregazione. Questo intervento dimostra ancora una volta quanto siano importanti l’attenzione e la capacità degli agenti di approfondire ciò che emerge durante un normale controllo: da una situazione inizialmente sospetta si è arrivati a verifiche ulteriori e al rinvenimento di altra sostanza stupefacente».