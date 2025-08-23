Chikungunya a Carpi, ancora trattamenti nell’area di via Wiligelmo e a Budrione

A seguito del rilevamento di nuovi casi confermato di Chikungunya, lunedì 25 agosto saranno effettuati due nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private a Carpi in un’area che estende quella già trattata intorno a via Wiligelmo e a Budrione, nell'area intorno a via Saturno.

'La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 23 agosto. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino di lunedì 25 agosto e proseguono fino al completamento dell’area (nell’arco della giornata, con possibilità di avere alcune “code” anche il giorno successivo). I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna' - così in una nota il Comune di Carpi.

L’intervento nell'area estesa intorno a via Wiligelmo viene effettuato nella zona compresa tra via Cattani, via Parigi, la tangenziale Bruno Losi, via Belchite, via Baden Powell, via Nuova Ponente, via Lenin, via Flavio Gioia, via Goito.

A Budrione, l'intervento viene effettuato nell'area che ha al centro via Saturno compresa tra via dei Morti, via Budrione-Migliarina (fino a poco prima dell'incrocio con via Cavalcavia di Budrione) e le aree boscate intorno alla zona urbanizzata.

