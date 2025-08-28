Chikungunya a Carpi, già 253mila stanziati per la disinfestazione

Ammonta a 153 mila la somma stanziata dal Comune di Carpi per gli interventi di disinfestazione della zanzara tigre effettuati in somma urgenza tra l’8 e il 19 agosto a tutela della salute pubblica, dopo diverse segnalazioni consecutive di casi sospetti di Chikungunya e seguendo le indicazioni dell’Unità di crisi costituita con la Regione Emilia Romagna e l’Azienda Usl di Modena.

Lo stanziamento, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale e che dovrà essere sottoposto anche all’approvazione del Consiglio comunale, si aggiunge ai 100 mila euro messi a disposizione dal Fondo di riserva del Comune (40 mila dei quali già impegnati) per i trattamenti successivi. L’intera somma utilizzata per le disinfestazioni, in attuazione a quanto previsto dal Piano regionale arbovirosi, sarà rimborsata dalla Regione Emilia Romagna.



'Vista la necessità di agire rapidamente per evitare un pregiudizio alla salute pubblica imprevisto e imprevedibile, anche a seguito delle 11 ordinanze per sospetti o confermati casi di Chikungunya emesse tra l’8 e il 19 agosto, l’amministrazione ha incaricato in via di somma urgenza 15 aziende specializzate della disinfestazione per eseguire al più presto gli interventi su tutto il territorio comunale - fa sapere il Comune -. Trattamenti precauzionali di disinfestazione sono stati eseguiti anche nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto nelle aree verdi e nei cortili dei nidi e delle scuole dell’infanzia per garantire la sicurezza dei bambini e una partenza regolare dell’anno scolastico (lunedì 1 settembre)'.