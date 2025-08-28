Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya a Carpi, già 253mila stanziati per la disinfestazione

Chikungunya a Carpi, già 253mila stanziati per la disinfestazione

Messi in campo 153mila euro ai quali si sommano 100mila del Fondo di riserva

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Ammonta a 153 mila la somma stanziata dal Comune di Carpi per gli interventi di disinfestazione della zanzara tigre effettuati in somma urgenza tra l’8 e il 19 agosto a tutela della salute pubblica, dopo diverse segnalazioni consecutive di casi sospetti di Chikungunya e seguendo le indicazioni dell’Unità di crisi costituita con la Regione Emilia Romagna e l’Azienda Usl di Modena.
Lo stanziamento, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale e che dovrà essere sottoposto anche all’approvazione del Consiglio comunale, si aggiunge ai 100 mila euro messi a disposizione dal Fondo di riserva del Comune (40 mila dei quali già impegnati) per i trattamenti successivi. L’intera somma utilizzata per le disinfestazioni, in attuazione a quanto previsto dal Piano regionale arbovirosi, sarà rimborsata dalla Regione Emilia Romagna.

 

'Vista la necessità di agire rapidamente per evitare un pregiudizio alla salute pubblica imprevisto e imprevedibile, anche a seguito delle 11 ordinanze per sospetti o confermati casi di Chikungunya emesse tra l’8 e il 19 agosto, l’amministrazione ha incaricato in via di somma urgenza 15 aziende specializzate della disinfestazione per eseguire al più presto gli interventi su tutto il territorio comunale - fa sapere il Comune -. Trattamenti precauzionali di disinfestazione sono stati eseguiti anche nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto nelle aree verdi e nei cortili dei nidi e delle scuole dell’infanzia per garantire la sicurezza dei bambini e una partenza regolare dell’anno scolastico (lunedì 1 settembre)'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni. Il Pd: ‘Abbiamo reagito con prontezza’

Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni. Il Pd: ‘Abbiamo reagito con prontezza’

Nuovo caso di Chikungunya a Modena, disinfestazione anche nelle aree private

Nuovo caso di Chikungunya a Modena, disinfestazione anche nelle aree private

Chikungunya a Carpi, disinfestazione anche in 34 scuole d’infanzia e nidi. Ecco le ditte che faranno i lavori

Chikungunya a Carpi, disinfestazione anche in 34 scuole d’infanzia e nidi. Ecco le ditte che faranno i lavori

Torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli di Carpi

Torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli di Carpi

Chikungunya nel modenese: salgono a 63 i casi accertati, 57 a Carpi

Chikungunya nel modenese: salgono a 63 i casi accertati, 57 a Carpi

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

San Cesario, abbandono illecito di rifiuti nel parco della Memoria: indagato titolare ditta edile

San Cesario, abbandono illecito di rifiuti nel parco della Memoria: indagato titolare ditta edile

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione