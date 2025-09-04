Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazione in via Nitti

A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private intorno nell’area di via Nitti a Carpi. Il trattamento sarà effettuato nell’area intorno a quella già trattata nei giorni scorsi. La disinfestazione adulticida sarà effettuata dalle 23 di questa sera, giovedì 4 settembre, nel parco Berlinguer e nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate.Alle 7 di venerdì 5 settembre comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nelle aree verdi private che proseguirà fino al completamento dell’area.La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.La disinfestazione sarà eseguita nell’area compresa tra via Longhena, sul confine nord del parco Berlinguer, il tratto di via Pezzana che costeggia la ferrovia, via Decorati al Valor militare, via Villa Glori, via Manzoni, via Giovanni XXIII, via Magazzeno, via Remesina interna (ma escludendo, appunto, l’area centrale già trattata nei giorni scorsi).Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degliimpianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici).I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni.