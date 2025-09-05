Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni a Cibeno e in via Dosi

Nella notte tra venerdì e sabato sarà effettuato un trattamento adulticida nelle aree pubbliche. Dalle 7, l’intervento proseguirà porta a porta nelle aree verdi

A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, a partire dalla notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, saranno effettuati due nuovi interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private a Cibeno, nell’area intorno a via Ramazzini, e nell’area di via Dosi, in prossimità dell’ospedale. Il trattamento notturno sarà effettuato anche in tutta l’area verde che circonda l’ospedale.
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.
Nell’area di via Dosi, la disinfestazione adulticida sarà effettuata dalle 23 di questa sera, venerdì 5 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. Alle 7 di sabato 6 settembre comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area. L’intervento riguarda tutta l’area compresa tra via Falloppia, via Savani, via Messori e via Giovanni XXIII.
Nell’area di via Ramazzini, la disinfestazione adulticida in area pubblica sarà eseguita a partire dalle 4 di mattina di sabato 6 settembre.
Dalle 7 si proseguirà con il trattamento adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area. L’intervento riguarda tutta l’area compresa tra via Ramazzini, via Rossellini (compresa la seconda stecca di case in direzione di via Canalvecchio), via don Zeno Saltini, compresa l’area cani e la zona di verde adiacente.
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici)' - fa sapere il Comune.

'I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni'.
