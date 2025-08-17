A partire dalle 23 di questa sera, domenica 17 agosto, proseguiranno le operazioni straordinarie di disinfestazione ad ampio raggio contro la zanzara tigre, finalizzate al contenimento della diffusione del virus Chikungunya, in due zone della città. Si tratta di interventi aggiuntivi a quelli già comunicati e avviati nei giorni scorsi, che nella notte non sono stati completati a causa della pioggia. Le aree interessate sono quella a sud della direttrice Cattani–Lama, comprese le frazioni di Santa Croce e Gargallo; e quella ad est della ferrovia, con i quartieri Cibeno, Due Ponti e limitrofi (aree 2 e 3 della mappa).
‘Come già avvenuto nei giorni precedenti, i trattamenti prevedono interventi adulticidi nei parchi e nelle aree verdi pubbliche, oltre che lungo le aree verdi private prospicienti le vie pubbliche, tramite mezzi specializzati - fa sapere il Comune -. Per garantire la massima sicurezza durante il trattamento, si raccomanda ai cittadini di restare all’interno delle abitazioni con porte e finestre e tenere all’interno gli animali domestici; è invece possibile utilizzare i condizionatori. I parchi pubblici delle aree indicate rimarranno chiusi fino alle ore 10.00 di mercoledì 20 agosto, trascorse le 48 ore necessarie a evitare contatti con il prodotto utilizzato’.
Chikungunya, a Carpi stanotte continua la disinfestazione massiva
