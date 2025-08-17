Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya, a Carpi stanotte continua la disinfestazione massiva

Chikungunya, a Carpi stanotte continua la disinfestazione massiva

Interventi aggiuntivi a quelli già comunicati e avviati nei giorni scorsi, che nella notte non sono stati completati a causa della pioggia

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

A partire dalle 23 di questa sera, domenica 17 agosto, proseguiranno le operazioni straordinarie di disinfestazione ad ampio raggio contro la zanzara tigre, finalizzate al contenimento della diffusione del virus Chikungunya, in due zone della città. Si tratta di interventi aggiuntivi a quelli già comunicati e avviati nei giorni scorsi, che nella notte non sono stati completati a causa della pioggia. Le aree interessate sono quella a sud della direttrice Cattani–Lama, comprese le frazioni di Santa Croce e Gargallo; e quella ad est della ferrovia, con i quartieri Cibeno, Due Ponti e limitrofi (aree 2 e 3 della mappa).
‘Come già avvenuto nei giorni precedenti, i trattamenti prevedono interventi adulticidi nei parchi e nelle aree verdi pubbliche, oltre che lungo le aree verdi private prospicienti le vie pubbliche, tramite mezzi specializzati - fa sapere il Comune -. Per garantire la massima sicurezza durante il trattamento, si raccomanda ai cittadini di restare all’interno delle abitazioni con porte e finestre e tenere all’interno gli animali domestici; è invece possibile utilizzare i condizionatori. I parchi pubblici delle aree indicate rimarranno chiusi fino alle ore 10.00 di mercoledì 20 agosto, trascorse le 48 ore necessarie a evitare contatti con il prodotto utilizzato’.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Carpi, tre casi di Chikungunya e tre nuovi casi sospetti: disinfestazione massiva

Carpi, tre casi di Chikungunya e tre nuovi casi sospetti: disinfestazione massiva

Due nuovi casi di Chikungunya a Carpi: non sono stati all'estero

Due nuovi casi di Chikungunya a Carpi: non sono stati all'estero

Carpi, così la grande distribuzione ha piegato i negozi del centro

Carpi, così la grande distribuzione ha piegato i negozi del centro

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Mirandola, Consiglio Festival Memoria: il sindaco Budri rinomina Mariapaola Bergomi, moglie di Golinelli

Mirandola, Consiglio Festival Memoria: il sindaco Budri rinomina Mariapaola Bergomi, moglie di Golinelli

Articoli Recenti In carcere per evasione, accusato anche di sostituzione di persona

In carcere per evasione, accusato anche di sostituzione di persona

Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Sassuolo, arrestato in flagranza per furto in abitazione

Sassuolo, arrestato in flagranza per furto in abitazione

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'