Chikungunya in provincia di Modena: salgono a 74 i casi a Carpi. Ancora disinfestazioni

A Fossoli la disinfestazione eseguita nell’area circostante quella già trattata nei giorni scorsi coprendo l’intero quartiere da entrambi i lati della statale

Sono 80 i casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena. Si tratta di 35 uomini e 45 donne, compresi tra gli 11 e i 98 anni. Nessuno è in gravi condizioni di salute. Il Comune principalmente coinvolto è Carpi (74 casi ad oggi) a cui si aggiungono i Comuni di Modena, San Prospero, Concordia sulla Secchia e Soliera (frazione di Limidi).
Di questi 80 casi la maggior parte (67 in tutto) è rappresentata da persone non più viremiche, e quindi da individui che se punti dalla zanzara, non sono più in grado di trasmettere il virus alle stesse zanzare e quindi alle altre persone.
Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, i casi non sono rientrati da viaggi all’estero, tranne il caso residente a Modena.
Come accade sempre per i casi di Chikungunya, ma anche Dengue e Zika, il servizio di Igiene Pubblica è in costante contatto coi Comuni coinvolti (sia di residenza che di lavoro dei casi), che hanno già avviato o intensificato gli interventi di disinfestazione straordinaria, sia adulticidi che larvicidi, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2025.
L’azione ha l’obiettivo di mantenere circoscritti e sotto controllo eventuali nuovi contagi.
particolare, a Carpi continuano le azioni dell’Ausl di Modena per rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne e circoscriverne il più possibile la diffusione: in particolare, l’Ausl conferma il proseguimento fino al 15 settembre dei prelievi del sangue e dell’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia. Si rinnova, quindi, l’invito ai residenti di Carpi che da inizio luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e dolori ad ossa e articolazioni) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania).

A seguito del rilevamento degli ulteriori nuovi casi confermati di Chikungunya, domani saranno effettuati interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private a Fossoli, dovrà sarà esteso il trattamento già effettuato, in una piccola area di via Martinelli, nelle aree circostanti via Solferino e via Arno.
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, venerdì 29 agosto. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area.
I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private
sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.
A Fossoli la disinfestazione sarà eseguita nell’area circostante quella già trattata nei giorni scorsi coprendo l’intero quartiere da entrambi i lati della statale Romana nord, tra le vie Martinelli, Saguatti, Cefalonia e Gilioli a est, e le vie Budrione Migliarina e Mare del Nord a ovest. Tra Fossoli e San Marino sarà trattata anche l’area residenziale tra via Martinelli e stradello Sant’Antonio.
A Carpi, sarà trattata l’area con al centro via Solferino, compresa tra le vie Cattani, Marco Polo esterna, Inghilterra, Goito, Pascoli e Ugo da Carpi.
La disinfestazione sarà eseguita anche in un’area con al centro via Arno, prossima a quella già trattata di via Sallustio. Le zone trattate sono comprese tra le vie Reno, Adige, Plinio, Fedro, Secchia.
