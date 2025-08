Controlli Polstrada: 3 conducenti a positivi a droghe e patenti ritirate nel fine settimana modenese

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

L’attività rientra nella campagna promossa dalla Polizia di Stato, che punta a prevenire e contrastare l’incidentalità stradale attraverso interventi educativi rivolti alla cittadinanza, in particolare ai più giovani, e con controlli mirati a reprimere comportamenti pericolosi alla guida. Tra gli obiettivi principali: il contrasto all’eccesso di velocità, alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti, all’utilizzo del telefono cellulare e al mancato impiego dei dispositivi di sicurezza.

Tutti i conducenti sono stati sottoposti a etilometro e a tampone salivare per la rilevazione di sostanze stupefacenti. Tre automobilisti, pur risultando negativi all’alcol test, sono stati trovati positivi al tampone salivare di conferma e denunciati. A loro carico sono scattate sanzioni amministrative e il ritiro immediato della patente, in vista della sospensione a cura della Prefettura.

